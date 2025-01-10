مصرع شخصين وإصابة 2 آخرين فى حادث سير ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 2 آخرين، اليوم الجمعة، في حادث تصادم سيارة نصف نقل وتوك توك على طريق الصحراوي الشرقى، قبل بوابة الكريمات بحوالي 10 كيلومترات في بنى سويف.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم على الطريق الصحراوي الشرقى بالقرب من نفق أبوصالح باتجاه القاهرة.

ونقلت سيارات الإسعاف وردة ص.ف 38 عامًا، وأسماء.ر.م، 13 عامًا، جثث هامدة إلى مشرحة مستشفى أطفيح المركزى فيما تم نقل رضا.م.م 48 عامًا، مصاب بكدمات متفرقة، وابنته أمنية، عامين، بجروح وسحجات، إلى مستشفى بني سويف الجامعي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.



