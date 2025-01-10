اليوم السابع
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مشاهد الاستمتاع بالإجازة الأسبوعية في ساحة الحمام ببورسعيد.. صور

الجمعة، 10 يناير 2025 03:06 م
مشاهد الاستمتاع بالإجازة الأسبوعية في ساحة الحمام ببورسعيد.. صور بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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يشهد ميدان الشهداء خاصة ساحة الحمام، تواجد لأهالى بورسعيد وزوارها من كافة المحافظات المصرية فى العطلة الأسبوعية، مع التجمع المستمر للحمام فى كافة أرجاء الميدان.

وتتعدد مشاهد الاستمتاع للإجازة الأسبوعية فى الميدان ما بين لعب الاسكيت "التزحلق على الأرض"، تناول الحلوى، التقاط الصور التذكارية مع الحمام، والاستمتاع بالأجواء الشتوية المعتدلة.

كما تشهد محافظة بورسعيد، أجواءً شتوية معتدلة ما بين صفاء للسماء واعتدال درجات الحرارة وهبوب الرياح الخفيفة.

 

الميدان ببورسعيد اليوم
الميدان ببورسعيد اليوم

 

النخيل في الميدان
النخيل في الميدان

 

الحمام في الميدان
الحمام في الميدان

 

حمام بورسعيد
حمام بورسعيد

 

 







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