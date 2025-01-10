مديرية الري بأسيوط ترفع المخلفات ببعض الترع بمركزي منفلوط وديروط

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية بالمراكز والقرى لضمان وصول المياه إلى نهايات الترعة والترع الأخذة منها وتحقيق أقصى استفادة من مياه الري ولتستفيد منها كافة الأراضي الزراعية حفاظاً على الرقعة الزراعية وتقديم أفضل الخدمات للمزارعين.

ولفت محافظ أسيوط ،إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ مثل تلك الحملات مشيراً إلى أهمية التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة المعنية لإزالة المخلفات والقمامة والحشائش وورد النيل الذي يستهلك كميات كبيرة من المياه ويعوق حركتها على جانبي الترع والمصارف.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الإدارة المركزية للموارد المائية والري بقيادة المهندس حاتم مختار قامت بحملة لتطهير الترع والمصارف ونزع الحشائش ببعض الترع بنطاق مركز منفلوط والقوصية وساحل سليم والبداري ضماناً لوصول المياه لنهايات الترع ومن بينها (أمام حجز بنى شقير بمركز منفلوط، تجريف ترعه مسارة القبلية بمركز ديروط) .

واضاف محافظ اسيوط إنه تم إستخدام معدات الري كالكباش والصندل وحفارات ذات أذرع طويلة والحاويات مع نقل نواتج التطهير والتكريك والمخلفات والتجمعات إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الوحدات المحلية لتلك المراكز وذلك للحفاظ على المظهر الحضاري وإزالة أي إعاقة لحركة الطرق لتسهيل النقل والانتقال للمواطنين.