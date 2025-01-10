اليوم السابع
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مخالفات المرور.. خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة × 6 خطوات

الجمعة، 10 يناير 2025 09:00 ص
مخالفات المرور.. خطوات استخراج بدل فاقد رخصة القيادة × 6 خطوات مرور مصر - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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سهلت بوابة مرور مصر الإلكترونية  طرق استخراج بدل فاقد رخصة القيادة، بهدف منع التزاحم على منافذ وحدات التراخيص لمنع انتشار فيروس كورونا حرصا على سلامة الجميع، وتستلزم تلك الخطوة اتباع التعليمات التالية:

-الدخول إلى بوابة المرور عن طريق اللينك التالى 
https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx 

- موافقة المالك على إصدار بدل فاقد من الرخصة.

- يحرر صاحب الرخصة مذكرة بفقدها فى قسم / مركز الشرطة المختص.

- وجود شهادة براءة ذمة "شهادة المخالفات" سارية.

- أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح.

- صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع على الأصل.







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ادارة المرور

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