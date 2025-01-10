محافظ سوهاج: نسعى لتقديم منتجات ذات صلاحية وجودة عالية للمواطن.. فيديو

سوهاج محمود مقبول

أكداللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، أن المحافظة قامت اليوم بتنفيذ مشروع "سوق اليوم الواحد" في مركز طما شمال المحافظة ، وذلك استجابة لتوجيهات القيادة السياسية التي تهدف إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة والسوق سيُقام بشكل دوري، و التخفيضات على السلع الأساسية تصل إلى 50%، بما يساهم في توفير احتياجات الأسر من المواد الغذائية والمنتجات الأساسية بأسعار مناسبة.

وأوضح المحافظ في تصريحات خاصة لليوم السابع أن "سوق اليوم الواحد" يعد أحد المبادرات الهامة التي تسعى المحافظة من خلالها إلى تحقيق استقرار في الأسعار، وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة والسوق يتم تحت إشراف كامل من الجهات المعنية لضمان جودة المنتجات المعروضة، ومراقبة أسواق المواد الغذائية لضمان عدم وجود ممارسات تجارية غير مشروعة.

وأشار المحافظ انه كلف التموين وحماية المستهلك بمتابعة الأسواق الخاصة باليوم الواحد للتأكد من الأسعار التي يقدمونها للجمهور أقل من مثيلاتها في السوق والمحافظة من جانبها تقوم بتقديم كل التسهيلات للعارضين من اجل نجاح عملية تخفيض الأسعار فمكان المعرض يقدم بالكامل بالمجان ونظرا لأن المحافظة بها عدد من المصانع الخاصة بالمواد الغذائية فهذا يقلل تكلفة النقل وهذا يساعد على خفض الأسعار.

كما أضاف المحافظ في تصريحاته لليوم السابع أنه في إطار الاستعدادات لشهر رمضان الكريم، تستعد محافظة سوهاج لتنظيم معارض "أهلاً رمضان"، والتي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والمنتجات الأساسية بتخفيضات كبيرة وأوضح والمعارض ستشمل عروضًا متنوعة من السلع الغذائية ومواد التموين الأساسية بالتعاون مع الموردين المحليين، مما يساعد على تخفيف العبء عن الأسر المصرية خلال الشهر الفضيل.

وأكد محافظ سوهاج أن هذه الخطوات تأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية التي تسعى لتوفير بيئة اقتصادية أكثر استقرارًا للمواطنين من خلال مشروعات تسهم في ضبط الأسواق ورفع العبء عن كاهل الأسر، مشيراً إلى أن المحافظة ستواصل العمل على تنفيذ هذه المبادرات بالتعاون مع كافة الجهات المعنية لضمان توفير السلع بأعلى جودة وبأسعار مناسبة لكافة المواطنين.