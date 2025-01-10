محافظ الجيزة: 12 مشروع نفذتها مديرية الإسكان خلال النصف الأول من العام المالى

كتبت – مرام محمد

اطلع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على بيان بمجهودات مديرية الإسكان بالجيزة، والذى أصدرته المديرية عن النصف الأول للعام المالي الحالي والخاص بأعمال التطوير وإعادة التأهيل والصيانة بنطاق المحافظة.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أن أعمال التطوير التي قامت بها مديرية الإسكان خلال النصف الأول من العام المالى 2024 - 2025 ضمت حوالي 12 مشروع خدمي وتنموي وهم (أعمال إعادة تأهيل وتطوير العقارات المتضررة بـ حريق أستوديو الأهرام والتي شملت إنهاء تجديد 4 عقارات، تدعيم عقارين).

وأوضح محافظ الجيزة، أنه تم تطوير عدد من المباني الخاصة بأجهزة المحافظة لتحسين الحالة الإنشائية لها وحفاظًا على السلامة العامة وتدعيم سبل الأمان ومنها (مبنى مديرية الإسكان، مبنى مركز ومدينة أطفيح، تطوير عنابر الإعاشة ومركز تدريب الحماية المدنية بحدائق الأهرام).

وأضاف "النجار"، أنه جارٍ استكمال خطة تحسين الواجهة البصرية لمحيط أعمال تطوير محور المريوطية، وذلك بدءًا من شارع المنشية وحتى كوبري الصحابة من خلال المشروعات المدرجة لمديرية الإسكان وذلك ضمن مشروعات رفع كفاءة وتطوير الطرق والمحاور المؤدية للمناطق الأثرية والسياحية ، تأمين مدينة الطالبات بشارع السودان من أخطار الحرائق، تطوير موقف العامل الأول).

وشملت الأعمال عدد من المنشآت الجديدة، والتى تضمنت (تركيب حوالي 40 بارتشن تجاري لأغراض التطوير الحضاري وتوفير عائد استثمارى لصالح المحافظة يتم استخدامه في أعمال الصيانات الدورية ورفع الكفاءة للطرق.

ولفت إلى أنه تم تركيب عدد 2 مصعد كهربائي بكوبري المشاه المقام أعلى شريط السكة الحديد بين شارعي السودان والمطار للتسهيل علي كبار السن، استجابة لشكاوى المواطنين من مستخدمي الكباري، إنشاء مجلس ومدينة العياط، تنفيذ أعمال محطة المياه الإرتوازية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش).

وشدد محافظ الجيزة، على مدير مديرية الإسكان بتكثيف الجهود، للانتهاء من المشروعات المدرجة ضمن الخطة الاستثمارية للمديرية، مؤكدا على الدور الهام الذى تلعبه المديرية في دعم آليات العمل بالجوانب الإدارية بمختلف الجهات إلى جانب دورها في أعمال التنمية والتطوير.