محافظ الإسماعيلية: ندعم التنوع في الأنشطة السياحية ونرحب بجميع وفود المحافظة

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبلت صباح اليوم الجمعة، محافظة الإسماعيلية أحدى فرق الدرجات النارية العالمية بمشاركة أعضاء محافظتي بورسعيد والإسماعيلية ، وذلك في إطار دعم الحركة السياحية والحرص على تحقيق التنوع في الأنشطة السياحية بمحافظة الإسماعيلية.

حيث انطلقت المسيرة من أمام مركز صيانة الدراجات النارية بطريق عبد المنعم عمارة السياحي (البلاجات)؛ للمرور بأهم المعالم السياحية والمميزة بمدينة الإسماعيلية، والتي شملت مبنى الإرشاد ومنطقة نمرة 6 والفلل الفرنساوي ومتحف الآثار وشجرة التين البنغالي والجدارية أمام مبنى المحافظة القديم ومتحف قناة السويس، وجدارية قناة السويس، ثم مسجد أبوبكر الصديق وتأدية صلاة الجمعة به، وبعدها تنطلق المسيرة إلى القرية الأوليمبية وقضاء باقي اليوم بها.

ووجَّه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، إدارة السياحة بالمحافظة، بتقديم كافة سبل الدعم للمسيرة، وتنظيم خط سيرها والمعالم السياحية ونقاط التوقف، بالإضافة إلى تقديم يوم ترفيهي بالقرية الأوليمبية بالإسماعيلية لضيوف المحافظة.