محافظ أسيوط: افتتاح "سوق اليوم الواحد" بمركز أبنوب لبيع السلع الأساسية

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط، على استمرار فتح المزيد من الأسواق والمنافذ لبيع السلع الغذائية الأساسية بأسعار مخفضة واستمرار عمل مبادرة "سوق اليوم الواحد" بكافة المراكز والقرى لضبط الأسعار والتخفيف عن كاهل المواطنين ومحاربة استغلال بعض التجار من أصحاب النفوس الضعيفة بناءاً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية مشيراً إلى أهمية التعاون والتنسيق بين المديريات والهيئات المختلفة والقطاع الخاص والمجتمع المدني وأصحاب المشروعات الصغيرة للمساهمة في تنفيذ وافتتاح مثل تلك المعارض وتوفير منتجات عالية الجودة بأسعار مدعومة لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

وأوضح محافظ أسيوط ،إنه تم افتتاح سوق اليوم الواحد لبيع السلع الغذائية والأساسية بأسعار مخفضة بالساحة الشعبية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب برئاسة سوزان محمد على رئيس المركز، ونواب رئيس المركز وبمشاركة خالد محمد وكيل وزارة التموين بأسيوط ضمن مبادرة "سوق اليوم الواحد" وذلك في إطار جهود المحافظة المكثفة للحفاظ على استقرار توافر السلع للمواطنين وعدم السماح بالمغالاة تحقيقاً للصالح العام.

وأشار محافظ أسيوط ،إلى بيع اللحوم البلدي بسعر الكيلو 290 جنيها أقل عن مثيلاتها بالأسواق فضلاً عن الخضروات والفاكهة ومنتجات عسل النحل والسلع الغذائية من الأرز والمكرونة والحبوب الجافة والشاي والسكر والزيوت والمجمدات وقسم المنظفات والملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات وغيرها من المنتجات أقل من مثيلتها بالأسواق بنسب تتراوح بين 30 : 50% تلبية لاحتياجات المواطنين لتخفيف العبء عن كاهل الأسر مؤكداً على إستمرار تنظيم مثل هذه الأسواق في كافة مراكز المحافظة على مدار العام بهدف تلبية احتياجات المواطنين بشكل دائم وبأسعار مخفضة.