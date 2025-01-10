ماسك يوجه تحذيرا مثير للقلق: الجفاف القادم لن يكون بسبب المياه بل شيء أسوأ

فاطمة شوقى

وجه الملياردير الأمريكي ، إيلون ماسك، تحذيرا مثيرا لقلق من الجفاف القادم الذى سيبدأ تأثيره على البشر في 2025، ولكنه أكد أنه لن يكون بسبب نقص المياه بل شيئا أسوأ من ذلك بكثير، وقال "في الوقت الحاضر، أدى تغير المناخ ونقص الأمطار إلى ارتفاع درجة حرارة العالم، مما تسبب في أزمة مياه تؤثر علينا على جميع المستويات، لكن هناك نوع آخر من الجفاف يزيد من مخاوفنا".

وأطلق ماسك خلال ختام مؤتمر Bosch Connected World، وهو الحدث الذي يجمع رواد الأعمال والمطورين والشركات والخبراء الرائدين في مجال الابتكار التكنولوجي، أقيمت جلسة أسئلة وأجوبة حول مشاكل الطاقة في العالم ، تحذيرا مثيرا للقلق بأن الجفاف الذي سيؤثر علينا اعتباراً من عام 2025 مرتبط بالكهرباء. وبهذا المعنى، وفقًا لرئيس شركة تسلا، لن نتمكن من توليد طاقة كافية لتشغيل كافة الرقائق، وخاصة تلك المرتبطة بتطورات الذكاء الاصطناعي، وفقا لصحيفة الكرونيستا الإسبانية.

يجب اتخاذ التدابير الآن لمعالجة نقص الكهرباء

وقال ماسك "الكهرباء هي شكل مفيد من أشكال الطاقة، وهي ضرورية في العصر الذي نعيش فيه، إلى درجة أننا لا نستطيع أن نتصور عالمًا بدون كهرباء، ولإعطائك فكرة، ما عليك سوى إيقاف تشغيل مفتاح الطاقة في منزلك لبضع دقائق وحاول القيام بمهامك اليومية أو ممارسة حياتك الطبيعية".

في الواقع، جميع أشكال الطاقة المستدامة التي نبحث عنها، مثل الطاقة الكهروضوئية، وطاقة الرياح، وما إلى ذلك. هدفهم هو توليد الكهرباء، لتنفيذ كافة أنواع العمليات.

ولهذا السبب، وجه إيلون ماسك للبشرية الإنذار الأخير، لأنه إذا استمر الطلب بالمعدل الحالي من النمو، فسوف يؤدي ذلك في غضون عام أو عامين إلى تعريض الإنتاج العالمي للكهرباء للخطر، ومن الأمثلة على ذلك الذكاء الاصطناعي، الذي يشهد زيادة نصف سنوية بمعدل 10 أضعاف.