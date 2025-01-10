لقاءات بقصور الثقافة الأقصر حول التنمية الشاملة وبناء الفكر السليم وأنشطة للأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

شهد فرع ثقافة الأقصر لقاءات توعوية وثقافية ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، في إطار برامج وزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" الثقافة من التنمية الشاملة" ألقاها عمرو عبد الصبور مسئول بالفرع، متحدثاً عن التنمية الثقافية كمفهوم اجتماعى يخدم عجلة التنمية الاجتماعية، والتنمية الثقافية وبناء الإنسان المصري من أجل بناء المجتمع وتطويره فالإستثمار يبدأ من الإنسان.

وعقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة " الفكر السليم من أساسيات بناء الشخصية في المجتمع" ألقاها سيد صدقي مسئول بالمكتبة، متحدثاً عن الشخصية ومفهومها، والفكر السليم كأهم مقومات بناء الشخصية وأهمية بناء الشخصية وإكسابها الفكر السليم للفرد وللمجتمع، وعقدت مكتبة الضبعية الثقافية محاضرة بعنوان "الآثار الاجتماعية لإساءة معاملة الأطفال" ألقاها محمد الصادق مسئول بالفرع، متحدثاً عن كيفية معاملة الأطفال، والأساليب الجيدة لمعاملة الأطفال، وعدم الإساءة فى تربية الطفل.

واستمرار لأنشطة إقليم جنوب الصعيد الثقافي عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة عن" الشاعرمحمد حافظ ابراهيم" ألقاها الشاعر شعبان شلبي متحدثا عن اسمه ولقبه حيث لقب بشاعر النيل، وأشهر قصائده "مصر تتحدث عن نفسها_ و ايها القائمون"، وتوفى فى 21 يونيو 1932 ولقب أيضا بشاعر الشعب، وبجانب ذلك أعد القصر محاضرة بعنوان" القصيدة العربية وقضايا العصر" حاضرها الشاعر محمد جاد المولى موضحا مراحل تطور القصيدة العربية، وتساؤل حول ما إذا كانت القيصدة العربية الحديثة تواكب تطورات العصر.

وأعد فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، بقصر ثقافة حسن فتحى محاضرة بعنوان "المرأة والمسرح" ألقاها المخرج أحمد يوسف الجمل متحدثا عن ارتباط وتأثير المرأة بالمسرح، والتحديات التى تواجه المرأة بالمسرح، و الأدوار التى تقدمها المرأة فى المسرح مسرح المرأة، وعقد قصر ثقافة بهاء طاهر محاضرة عن " الشاعر حافظ إبراهيم" ألقاها الشاعر شعبان شلبي متحدثا عن من هو الشاعر حافظ إبراهيم شاعر النيل، وميلاده وأصوله العريقة ونشأته وسيرته الذاتية، وكيف اتجه إلى الشعر ومن رافقة وساندة، ولماذا سمي شاعر النيل ، وذلك بمشاركة طلاب معهد الشيخ الشافعي الإبتدائي الأزهري، و بجانب ذلك أعد القصر ورشة فنون تشكيلية رسم حر أعدها خالد حافظ.

نظمت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري الثقافية ورشة اكتشاف مواهب من رواد المكتبة نفذتها أسماء محمد، ونفذت المكتبة ورشة فنون تشكيلية رسم حر نفذها هشام النحاس، ونظم قصر ثقافة حوض الرمال عدة أنشطة متنوعة متمثلة في عرض مسرح عرائس "الأمانة" أداء ندى سعد، وفقرة انشاد ديني بعنوان "ايه العمل يا أحمد" ألقاها محمد حمزة، وورشة فنون تشكيلية رسم حر بإستخدام ألوان الخشب والفلوماستر أعدتها بسنت سيد، أعد قصر ثقافة الطفل دوري ثقافي لرواد القصر أدارته إيمان صلاح.



جانب من الأنشطة المميزة وتعليم الرسم للأطفال



جانب من الأنشطة لدعم الأطفال فى قصور الثقافة



لقاءات بقصور الثقافة الأقصر حول التنمية الشاملة