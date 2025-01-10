لبنان.. ارتفاع عدد ضحايا الغارة الإسرائيلية على طيردبا إلى 6 شهداء وجريحين

أ ش أ

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام فى لبنان، مساء اليوم الجمعة، بارتفاع عدد ضحايا الغارة التى شنها طيران الاحتلال الإسرائيلى على شرق بلدة طيردبا بقضاء صور فى محافظة الجنوب إلى 6 شهداء وجريحين اثنين.



وجرى نقل جثامين الشهداء والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفيات صور، فيما ضرب الجيش اللبنانى طوقًا أمنيًا فى الإمكان المستهدف، ومنع المواطنين الاقتراب من المكان.



وفى مرجعيون، نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلى عمليتى نسف فى بلدة كفركلا.



وفى سياق آخر، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدنى اللبناني، فى بيان، انتشال جثامين 5 شهداء قضوا فى موقع العدوان الإسرائيلى الذى استهدف بلدة الخيام سابقا، وذلك فى اليوم الخامس من الأسبوع الرابع لمواصلة عمليات البحث والمسح الميدانى الشامل فى الموقع، مشيرة إلى أنه تم نقل الجثامين إلى مستشفى مرجعيون الحكومي.



من جهة أخرى، جالت سفيرة الاتحاد الأوروبى فى لبنان "ساندرا دو وال" فى مدينة النبطية، ترافقها رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر فى لبنان سيمون كاسابيانا اشليمان ومديرة مكتب المساعدات الانسانية فى الاتحاد الأوروبى فى لبنان بياتريز روبيو، وذلك للاطلاع على حجم الدمار الذى خلفه العدوان الإسرائيلى خلال الـ 66 يومًا، ونجم عنه استشهاد 120 شخصًا فى مدينة النبطية وتدمير السوق التجارى ومبنى البلدية وعشرات المباني.