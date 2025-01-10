كولومبيا تعلن ضبط أسلحة نارية ومخدرات مخبأة بين ألعاب الأطفال والملابس

فاطمة شوقى

أعلنت السلطات الكولومبية ضبط أسلحة نارية ومخدرات، مخبأة بين ألعاب الأطفال والملابس، وتحقق السلطات في الوقت الحالي حول العصابة الإجرامية التي قد تكون وراء هذه عملية التهريب، حيث جاءت الشحنة من الولايات المتحدة الامريكية ، وفقا لصحيفة انفوباى الأرجنتينية.



تهريب اسلحة ومخدرات



وأشارت الصحيفة إلى أن وحدات الشرطة ضبطت أسلحة نارية كبيرة مخبأة وسط لعب الأطفال، نتيجة للعمليات التي نفذتها السلطات ضد المجرمين الذين يستخدمون المطارات الجوية والبرية في البلاد لنقل مواد غير قانونية، ضبطت وحدات الشرطة شحنة تحتوي على العديد من الأسلحة النارية في مطار إلدورادو في بوجوتا.

وبحسب تصريحات شرطة العاصمة بوجوتا (ميبوج)، فإن الأسلحة الثلاثة التي تم العثور عليها كانت مخبأة بين ألعاب الأطفال وملابسهم، بحسب الرائد إيدر جارسيا، قائد مركز شرطة المطار.

وأوضح الضابط أنه "من خلال التحقق والرقابة على مستودعات البضائع، تمكنوا من ضبط ثلاثة أسلحة نارية ومسدس انزلاقي مخبأة في ثلاثة صناديق تحتوى على ملابس وألعاب أطفال".



تهريب اسلحة فى لعب اطفال



وعلى نحو مماثل، أكد رئيس الشرطة في كولومبيا أنهم سيواصلون "بكل قدراتهم البشرية والتكنولوجية، نشر الضوابط في محطات الشحن المختلفة، ومنع وصول الأسلحة النارية مثل هذه إلى أيدي الجماعات الإجرامية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الشرطة الوطنية تمكنت من ضبط 20 كيلوجراما من الماريجوانا في المستودعات المحيطة بمطار إلدورادو الدولي، وقال قائد مركز شرطة المطار آنذاك: "تم تنفيذ هذا العمل المهم بفضل التدخل الفعال لكلابنا، الذين يقومون مع فرقهم (بالزي الرسمي) بتفتيش البضائع التي تدخل وتخرج من هذا المحطة الجوية المهمة يوميًا".

وجاءت الماريجوانا في تسعة أنابيب بلاستيكية تحمل المخدر، ووفقًا لتقديرات السلطات، تم ضبط أكثر من 20 ألف جرعة من المخدرات.