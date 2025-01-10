قطار سوق اليوم الواحد بالإسكندرية يصل إلى حى العامرية ثان بتخفيضات 30%

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، افتتاح سوق اليوم الواحد، بنطاق حى العامرية ثان، وهو السوق الثامن بالإسكندرية، وذلك فى إطار توجهات القيادة السياسية بتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية ونشر سياسة اقامة أسواق اليوم الواحد، وتنفيذا لاستيراتيحية وزارة التموين والتجارة الداخلية بتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة تخفيفا عن كاهل المواطنين.

و قامت اليوم المهندسة دعاء قطب رئيسة حى المنتزه ثان بالتعاون مع مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، يرافقها حسن داود مدير إدارة تموين العامرية والأستاذ سعد حسانين رئيس الرقابة بتفقد فعاليات سلسلة أسواق اليوم الواحد وللمرة الثامنة والمقام بميدان الناصرية القديمة بنطاق حى العامرية ثان.

و الذى يضم مجموعة كبيرة من التجار لعرض العديد من السلع الغذائية من اللحوم الطازجة واللحوم المجمدة والدواجن والأسماك والسلع الأساسية مثل الزيوت والأرز والمكرونات والسمن والسكر الخضر والفاكهة والعطارة والتمور والبهارات والحلويات.

كما تميز السوق بوجود بيع للخبز المدعم بالبطاقة التموينية، وكذلك صرف سلع تموينية مدعمة أيضا بالبطاقة التموينية، وذلك بأسعار تنافسية تصل إلى 30%.

كما تم تفقد جميع باكيات السوق واستعراض السلع الغذائية المعروضة والأسعار المخفضة الموجودة على كل سلعة قبل وبعد التخفيض وكذلك جودة السلع والتى تميزت بجودة عالية وأسعار بتخفيضات حقيقية عن مثيلتها بالأسواق؛ ويتميز السوق بوجود إدارة وأمن حراسات ونظام حماية مدنية لمواكبة أسواق اليوم الواحد العالمية.