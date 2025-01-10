قتلى وجرحى فى حادث تدافع داخل الجامع الأموى بالعاصمة السورية دمشق.. فيديو

قالت وسائل إعلام سورية، إن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيبوا نتيجة لحادث تدافع داخل الجامع الأموي، في العاصمة السورية دمشق، بعد صلاة الجمعة.
وذكر الدفاع المدني السوري، أن "هناك 3 نساء بين الضحايا وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة، بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون، استجابت فرقنا إلى جانب فرق أخرى، وأسعفت فرقنا طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد"، بحسب قولها.
#عاجل | وفيات وإصابات بسبب التدافع على باب المسجد الأموي بدمشق الذي يشهد "مأدبة إطعام جماعي"#تلفزيون_إدلب ldlib TV pic.twitter.com/BWezVJqDoJ— تلفزيون إدلب Idlib TV (@TvIdlib) January 10, 2025