اليوم السابع
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قتلى وجرحى فى حادث تدافع داخل الجامع الأموى بالعاصمة السورية دمشق.. فيديو

الجمعة، 10 يناير 2025 01:36 م
قتلى وجرحى فى حادث تدافع داخل الجامع الأموى بالعاصمة السورية دمشق.. فيديو الجامع الأموي
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام سورية، إن عددا من الأشخاص قتلوا وأصيبوا نتيجة لحادث تدافع داخل الجامع الأموي، في العاصمة السورية دمشق، بعد صلاة الجمعة.

وذكر الدفاع المدني السوري، أن "هناك 3 نساء بين الضحايا وتعرض 5 أطفال لكسور ورضوض شديدة وإغماء، في حصيلة أولية، إثر حدوث تدافع في المسجد الأموي بدمشق ظهر اليوم الجمعة، بالتزامن مع ازدحام شديد لوجود فعالية نظمها مدنيون، استجابت فرقنا إلى جانب فرق أخرى، وأسعفت فرقنا طفلة وانتشلت جثمان امرأة من المسجد"، بحسب قولها.







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الجامع الأموي

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