قافلة دعوية مشتركة بين الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء تصل لـ20 مسجدا بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

تستقبل مساجد شمال سيناء اليوم، الجمعة قافلة دعوية من الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، و الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، و الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الديار المصرية، بهدف تعزيز الوعي الديني وترسيخ القيم المجتمعية.

قال الشيخ محمود مرزوق مدير أوقاف شمال سيناء، إن القافلة تتألف من 20 عالمًا وداعية، منهم سبعة علماء من الأزهر الشريف، وعشرة علماء من وزارة الأوقاف، وثلاثة من أمناء الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وقد تم توزيع العلماء على عدد من المساجد بمحافظة شمال سيناء لإلقاء خطب الجمعة وتنظيم لقاءات دينية مع المواطنين.

وجاء توزيع الشيوخ المشاركين على المساجد كالتالى:

في مدينة رفح.. الشيخ ياسين محمد السيد أبو فرج - مسجد رفح الجديدة، والشيخ السيد سعيد عبد الفتاح حسين - مسجد الجهامات بالمهدية، والشيخ محمد أحمدي محمد حسن - مسجد أبو سنجر بالعجرة، والشيخ حمدي سعد إمام - مسجد النور بشبانة.

وفي مدينة الشيخ زويد.. الشيخ أبو المعاطي السيد الجنيد أبو المعاطي - مسجد التوبة بأبو العراج، والشيخ إبراهيم محمد عبد الظاهر سلامة - مسجد قباء بالجورة، والشيخ محمد السيد محمد السيد - مسجد الزهراء بأبو العراج، و الشيخ سعيد إبراهيم محمد محروس - مسجد أولاد سلمى بالظهير، و الشيخ محمد عيسى عبد الحكيم عيسى - مسجد مصعب بن عمير بالمدينة، و الشيخ مبروك وجيه مبروك عبد العال - مسجد القدس بالشلاق، والشيخ إبراهيم سرحان أبو زيد المتولي - مسجد الحمايدة بالمدينة، و الشيخ محمد الباز علي الباز - مسجد أبو بكر بالبخايتة، والشيخ علي السيد علي عطية - مسجد الرفاعي بحي أبو رفاعي، و الشيخ ربيع إسماعيل سيد أحمد السبكي - مسجد التوبة بالعكور، و الشيخ أحمد جمال أحمد راشد - مسجد خالد بن الوليد بالكوثر، والشيخ محمد فتحي فرج ناصف - مسجد الوسيم بالمدينة، و الشيخ عبد الله رضا إبراهيم نصر الشعراوي - مسجد الوادي الأخضر بالوادي الأخضر.

وفي قرية القسيمة الشيخ محمد أشرف عبد الرازق - مسجد عمرو بن العاص بوادي العمر، و الشيخ علي عبد الحافظ كامل قشطة - مسجد الرحمة بالعوجة، الشيخ أحمد عبد الحليم محمد إسماعيل - مسجد أم شيحان بأم شيحان.

وأوضح مدير أوقاف شمال سيناء أن أهداف القافلة تعزيز الوعي الديني من خلال نشر تعاليم الإسلام السمحة التي تدعو إلى التسامح والاعتدال، وتعميق الروابط بين العلماء والمواطنين عبر فتح باب الحوار المباشر واللقاءات التوعوية، ودعم التنمية المجتمعية من خلال ترسيخ القيم الدينية التي تساهم في بناء مجتمع مستقر ومتماسك.

وأكد أنه تمثل هذه القافلة الدعوية خطوة مهمة في التواصل المباشر بين المؤسسات الدينية والمجتمع المحلي بمحافظة شمال سيناء، وتعكس الجهود المستمرة لنشر الوعي الديني الصحيح وتعزيز القيم الأخلاقية التي تدعم استقرار المجتمع.