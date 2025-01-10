فوز الأثري الدمياطي "تامر العراقي" بجائزة زاهي حواس

دمياط معتز الشربيني

فاز الأثري الدمياطي تامر العراقي بجائزة الدكتور زاهي حواس لأفضل أثري لعام 2025، تقديراً لجهوده البارزة في مشروع المسح الأثري وتوثيق النقوش الصخرية بسيناء، هذا الإنجاز يُعد إضافة مشرفة لمسيرة الأثريين المصريين، ويعكس أهمية الحفاظ على التراث التاريخي والثقافي.

تامر العراقي هو باحث أثري مصري من محافظة دمياط، متخصص في الآثار الإسلامية والقبطية. حصل على درجة الماجستير في آثار حضارة الأنباط بسيناء، ويجيد اللغتين الإنجليزية والإيطالية.

بدأ مسيرته المهنية كأثري في مكتب الدكتور زاهي حواس، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار عام 2003، ثم عمل مفتشًا للآثار في منطقة آثار دمياط من عام 2004 حتى أغسطس 2005. بعد ذلك، انتقل للعمل في منطقة جنوب سيناء منذ أغسطس 2005، حيث شارك في أعمال الحفائر الأثرية وضبطيات أثرية بميناء نويبع البحري بالتعاون مع شرطة الموانئ وشرطة السياحة من عام 2006 حتى 2010. في ديسمبر 2020، تم تكليفه بمنصب مدير الشؤون الأثرية بالإدارة العامة بجنوب سيناء.

إلى جانب عمله الميداني، شارك العراقي في العديد من الفعاليات الثقافية والتوعوية، حيث ألقى محاضرات وندوات تناولت تاريخ وآثار محافظة دمياط عبر العصور المختلفة، وناقش تطور بناء المقابر والقباب والمشاهد والأضرحة وطرزها المعمارية.