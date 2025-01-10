فرنسا تعلن حالة التأهب البرتقالية فى 9 مقاطعات شمال غرب البلاد

أحمد علوى

أعلنت تسع مقاطعات في شمال غرب فرنسا، رفع حالة تأهب "برتقالية"، اليوم الجمعة، تحسبا للفيضانات والثلوج، والجليد.

وتساقطت الثلوج في شمال فرنسا أمس الخميس، مما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة نحو خمسين آخرين، مما دفع ثلاث مناطق لرفع حالة تأهب برتقالية للثلوج والجليد منذ أمس، وحتى اليوم.

وفي نورماندي وبريتاني، تهدد الفيضانات السكان، ومن المتوقع هطول أمطار غزير اليوم الجمعة قبل عودة الطقس الجاف.

بعض المناطق في حالة تأهب للثلوج والجليد. والبعض الآخر في حالة تأهب بسبب الفيضانات. وتجمع بعض الإدارات في شمال غرب فرنسا بين تدابير اليقظة الثلاثة.

وفي شمال البلاد، أثارت عودة التجمد مخاوف من وضع حرج، خاصة على الطرق، بعد تساقط الثلوج الخميس، وأكدت من جانبها وكالة ميتيو فرانس المعنية بالطقس، في نشرتها لهذا اليوم أن "الثلوج لا تزال متساقطة على الأرض في شمال با دو كاليه وشمال السوم، حتى لو كانت الطرق الرئيسية خالية".

ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة السلبية هذه الليلة بين -2 و -5 درجة، مما تسبب في ظهور بقع خطيرة من الجليد. ولقي شخصان حتفهما وأصيب نحو خمسين آخرين ، بحسب المحافظات المعنية.