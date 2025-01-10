غدا فى اليوم السابع.. الرئيس السيسى: أشرف مهمة لأى إنسان أن يحمى وطنه

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا السبت، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: الرئيس السيسى لطلاب الأكاديمية العسكرية: أشرف مهمة لأى إنسان أن يحمى وطنه

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