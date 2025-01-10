غدا بدء امتحانات صفوف النقل بتعليم جنوب سيناء للترم الأول للعام 2024\ 2025

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

اعلن عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء غدا السبت بتوجيهات الدكتور محمد عبد للطيف وزير التربية والتعليم و اللواءالدكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء.

لعقد امتحانات النقل والتى تبدأ يوم غدا السبت الموافق 11_1_2025 للصف الثالث والرابع و الصف الخامس والسادس الابتدائي 12_1_2025 والأول والثاني الإعدادي والأول والثاني الثانوي عام والأول والثاني الفني (زراعي - صناعي - تجاري - فندقي) للفصل الدراسي الثاني للعام 2025 / 2024 حيث يؤدي 2289 طالب طالبة من الصفوف (الرابع - الخامس - السادس ) الابتدائي.

كما يعقد امتحان الصفين الأول والثاني الإعدادي لإجمالي عدد 7131 طالبا طالبة، وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي العام بإجمالي عدد 2646 طالبا طالبة وامتحان الصفين الأول والثاني الثانوي الفني (زراعي وصناعي وتجاري وفندقي ) بإجمالي عدد 2705 طلاب/ وطالبات على مستوى الإدارات التعليمية الثمانية.

وأكد عادل عتلم وكيل مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء على الالتزام بالإجراءات الاحترازية ومنع اصطحاب التليفون المحمول داخل اللجان مع توفير الجو الهادئ للطلاب داخل اللجان ، والالتزام باللوائح والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان ، منوهاً على غلق أبواب اللجان ومراعاة الدقة في مواقيت بدء الامتحان.

وأضاف محمد موسى دياب مدير التعاقدات بالمديرية أن المديرية انتهت من إرسال جميع خامات الامتحانات من كراسات امتحانات وأحبار وأوراق تصوير تخص المطابع السرية مؤكدا أنه تم استيفاء لوازم الامتحان بنسبة 100% بالإدارات الثمانية بالمحافظة.

















