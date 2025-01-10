عقب انتخاب جوزيف عون.. الاتحاد الأوروبى: لحظة أمل وتجدد للشعب اللبنانى

إيمان حنا

هنأت الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي فى لبنان كايا كالاس، العماد جوزيف عون بانتخابه رئيساً للبنان، وأكدت فى بيان لها أن هذه الخطوة المهمة لحظة أمل وتجدد للشعب اللبناني، وأكد الاتحاد الأوروبي مجدداً دعمه الثابت للشعب اللبناني.

كما أشادت بالنواب اللبنانيين لتوصلهم إلى توافق واسع وإظهارهم المسؤولية؛ وقالت إن روح الوحدة الوطنية أساسية للسماح بمشاركة جميع المواطنين، من جميع مكونات المجتمع، للتغلب على آثار النزاعات الأخيرة، ودفع جهود إعادة الإعمار، والشروع في مسار الاستقرار السياسي والتعافي الاجتماعي والاقتصادي.

وأعربت عن تطلع الاتحاد الأوربى إلى التشكيل السريع لحكومة كاملة الأهلية قادرة على المضي قدماً بجدول أعمال موجه نحو الإصلاح وتطلعي. وسيمهِّد ذلك الطريق لتجديد الدعم الدولي وإعادة إطلاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ولبنان بصورة كاملة.