طقس اليوم الجمعة بجنوب سيناء.. الصغرى بسانت كاترين 1 تحت الصفر

جنوب سيناء _ فايزة مرسال

تشهد محافظة جنوب سيناء اليوم الجمعة 10_1_2025، طقسا دافئا نهارا مائل للبرودة ليلا، والرياح نشطة 30 كيلو فى الساعة، وغيوم جزئى بالسحب.

كما تشهد حالة البحر استقرارا وارتفاعا بالأمواج 2:5 والرياح شمالية غربية، كما سجلت درجات الحرارة في مدن المحافظة:

سانت كاترين العظمى 15 الصغرى -1

طور سيناء العظمى 21 الصغرى 10

راس سدر العظمي 20الصغرى 11

شرم الشيخ العظمي 23 الصغرى 15

طابا العظمى 21 الصغرى 06



بيان حالة الطقس بالمحافظة

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود، اليوم الجمعة 10 يناير 2025، طقسا معتدل الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الانحاء، يصل لحد الصقيع على المزروعات فى وسط سيناء.

وتتوقع الهيئة، تكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة وسيناء وخليج السويس وشمال الصعيد.

وأشارت الهيئة، إلى أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية والوجه البحرى ومدن القناة وسيناء وخليج السويس.

ولفتت إلى أن هناك فرصًا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية، نشاط رياح، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانًا على بعض المناطق.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 12، وسوهاج العظمى 22 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 23 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 24 درجة والصغرى 11 درجة.