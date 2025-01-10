ضبط 34 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرورعلى قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 34154 مخالفة مرورية متنوعة.

من بينها المخالفات التالية:

(640) مخالفة السير بدون تراخيص، و(19) دراجة نارية مخالفة، (20364) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، (11) مخالفة موقف عشوائى، و (4) مخالفات التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(17) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.