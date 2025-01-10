اليوم السابع
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ضبط 34 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

الجمعة، 10 يناير 2025 10:48 ص
ضبط 34 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة المرور-أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - أحمد حسني

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واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط ، وتطبيق قانون ولوائح المرورعلى قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 34154 مخالفة مرورية متنوعة.

من بينها المخالفات التالية:

(640) مخالفة السير بدون تراخيص، و(19) دراجة نارية مخالفة،  (20364) مخالفة تجاوز السرعة المقررة،  (11) مخالفة موقف عشوائى، و (4) مخالفات التحدث فى الهاتف المحمول أثناء القيادة، و(17) مخالفة شروط التراخيص.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

 

 







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