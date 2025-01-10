ضبط 3 أشخاص نصبوا على المواطنين من خلال ممارسة أعمال الشعوذة

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

نجح رجال الأجهزة الأمنية في ضبط 3 عاطلين، كونوا فيما بينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في النصب والاحتيال على المواطنين، وذلك بعد أن قاموا بإنشاء حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى، روجوا من خلالها قدرتهم على علاج العديد من الأمراض المستعصية من خلال أعمال السحر والشعوذة، تم ضبطهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، تفيد قيام (3 أشخاص "لـ 2 منهم معلومات جنائية") بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على أموالهم من خلال مزاولتهم أعمال الدجل والشعوذة وإيهامهم بقدرتهم على العلاج الروحانى بنطاق محافظتى (القاهرة – الإسكندرية) ، والترويج لنشاطهم الإجرامى عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وعثر بحوزتهم الأدوات المستخدمة فى أعمال السحر والدجل – 3 هواتف محمولة "بفحصها فنياً تبين احتواها على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى").

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي، فتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيقات.

