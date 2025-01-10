صحة سوهاج: إعدام أكثر من نصف طن لحوم وأغذية ومشروبات مجهولة المصدر

سوهاج - عمرو خلف

شنت إدارة مراقبة الاغذية بمديرية الصحة بسوهاج، حملاتها الرقابية علي الأسواق والنوادي والكافيهات والأماكن السياحية وأماكن تصنيع وبيع الأطعمة الجاهزة والعصائر والمشروبات وأماكن التجمعات والاحتفالات خلال فترة عيد الميلاد المجيد.

شنت الحملات بالتعاون مع الجهات المعنية الأخري وتم من خلالها المرور علي 321 منشأة، وذلك بناءاً على توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان والدكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج وتحت إشراف ومتابعة الدكتور النمر محمدين مدير عام الطب الوقائي والدكتور محمود مسلم مدير إدارة مراقبة الأغذية

وأسفرت عن إعدام أكثر من 700 كيلو من اللحوم والأغذية والمشروبات مجهولة المصدر ومتغيرة في الخواص الطبيعية.

وفي السياق، تم ضبط ربع طن من الأغذية مجهولة المصدر واللحوم والوجبات والفاكهة المجمدة والمتعفنة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي، وتم سحب العينات اللازمة لعملية الضبط وإرسالها للمعامل وتحرير المحاضر اللازمة لتأييد عملية الضبط وإرسالها للنيابة العامة.

كما تم التوصية بإغلاق 22 منشأة غذائية لعدم وجود ترخيص مما يمثل خطرا داهما علي الصحة العامة للمواطنين.

وتأتي تلك الحملات تنفيذاً لتعليمات الإدارة العامة لمراقبة الأغذية بوزارة الصحة وخطة مديرية الصحة بسوهاج لضبط الأسواق.