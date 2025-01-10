شركات الطاقة الروسية تدين العقوبات الأمريكية وتصفها بـ"غير الشرعية"

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أدانت شركة "غازبروم نفط" الروسية للطاقة، اليوم الجمعة، العقوبات الأمريكية الجديدة التى استهدفت الشركة وقطاع الطاقة الروسى بأكمله، واصفة قرار واشنطن بفرض عقوبات على أصول الشركة بأنه "غير مبرر وغير شرعى".



وقالت الشركة، فى بيان صحفي، "ستواصل /غازبروم نفط/ عملياتها، مع الحفاظ على مرونة الأعمال، وبفضل تنفيذ المشاريع التكنولوجية، توفر الشركة استقرار العمليات التشغيلية وسلاسل الإنتاج وموثوقية الإمدادات للسوق ومستهلكيها".



وأضافت أنه "فى الوقت نفسه، ترى /غازبروم نفط/ أن قرار إدراج أصولها فى قائمة العقوبات الأمريكية غير مبرر وغير شرعى وغير متسق مع مبادئ المنافسة الحرة".



وقال متحدث باسم /غازبروم نفط/ إن الشركة كانت تستعد باستمرار لسيناريوهات مختلفة لعقوبات ضدها خلال العامين الماضيين، موضحا أن الشركة بالفعل تخضع لعقوبات أجنبية أحادية الجانب منذ عام 2022.



وفى السياق، ذكرت شركة "روستوم" الروسية الحكومية للطاقة النووية أن العقوبات ضد كبار المسؤولين التنفيذيين بالشركة تسلط الضوء على "طبيعة العقوبات غير المبررة وغير الشرعية".



وأشارت الشركة، فى بيان اطلعت وكالة "تاس" على نسخة منه، إلى أن "فرض عقوبات شخصية تستهدف إدارة الشركة الحكومية يؤكد على طبيعتها غير المبررة وغير الشرعية".



وأضافت أن "/روستوم/ هى حاليا الرائدة عالميا فى مجال خبراء تكنولوجيا الطاقة النووية، وبالتالى يُنظر إلى العقوبات على أنها عنصر من عناصر المنافسة غير العادلة من جانب الدول غير الصديقة".



يذكر أن الولايات المتحدة أعلنت، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على الرئيس التنفيذى لشركة /روستوم/ أليكسى ليخاتشوف والعديد من كبار المسؤولين التنفيذيين فى شركة الطاقة النووية الحكومية، بالإضافة إلى أفراد وشركات فى قطاع الطاقة الروسى بأكمله.