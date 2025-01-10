سعر الفراخ البيضاء اليوم الجمعة 10-1-2025 بالمنوفية.. 90 جنيها للكيلو

المنوفية - محمد فتحى

رصد اليوم السابع، أسعار الدواجن فى أحد الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة 10 يناير 2025، حيث بلغ سعر كيلو الرومى الأبيض 115 جنيها، وكيلو الرومى البلدى 120 جنيها، وكيلو الأرانب 120 جنيها، وكيلو البط البلدى 120 جنيها، وكيلو الفراخ البيضاء من 90 إلى 92 جنيها، وكيلو الفراخ البلدى الفلاحى بـ130جنيها، وجوز السمان بـ120 جنيها، وكيلو الوز بـ130 جنيها، والبانيه بـ185 جنيها.

كما شهدت أسعار البيض في الأسواق، استقرارا للبيع للمستهلكين، لتستقر عند مستويات 153 جنيها للبيع النهائي للمستهلكين، حيث سجلت أسعار البيض البلدي تسليم أرض المزرعة مستويات 150 جنيها والبيض الأبيض 155 جنيها والبيض الأحمر 152 جنيها أيضاً.

كما سجل سعر الكتكوت الأبيض 33 جنيها، والكتكوت الساسو 19 جنيها، وتراجع سعر الفراخ الأمهات البيضاء إلي 65 جنيها للكيلو بالمزرعة.