سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 10-1-2025 بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

رصد اليوم السابع أسعار الخضراوات والفاكهة فى إحدى الأسواق بمدينة السادات بمحافظة المنوفية ليوم الجمعة 10 يناير 2025، حيث بلغ سعر الطماطم 8 جنيهات في تعاملات اليوم، والبطاطس 7 إلى 8 جنيهات، والبصل من 15 إلى 20 جنيها، والجزر بدون عروش من 15 إلى 18 جنيها، والخيار بين 18 إلى 20 جنيها.

كما سجل سعر الباذنجان البلدي من 9 إلى 10 جنيهات، والباذنجان الرومي من 10 إلى 15جنيها، والفلفل الحامي من 10 إلى 12 جنيها، الكوسة من 10 إلى 13 جنيها .

وسجلت أسعار الفاكهة، التفاح من 60إلى 65 جنيها، والموز من 20 إلى 25 جنيها، والبرتقال من 10 إلى 15 جنيها، واليوسفى من 15 إلى 20 جنيها، الجوافة من 15الى 20 جنيها، الكاكا 40 جنيها، الفراولة 40 جنيها.