زوجة تطالب بمتجمد نفقة 650 ألف جنيه.. التفاصيل

كتبت أسماء شلبي

"بعد 8 سنوات زواج تخلي عني زوجي، واكتشفت زواجه وعندما واجهته صارحني بعدم حبه لي وزواجه مني بالإكراه تلبية لرغبة والدته، لأعيش في جحيم منذ تلك اللحظة".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، في دعوي متجمد نفقة عن 9 أشهر، ودعوي طلاق للضرر.

وتابعت الزوجة التي طالبت بمتجمد نفقة بـ 650 ألف جنيه:" زوجي دمر حياتي وتخلي عني، وباع عشرتنا، وتنصل من مسئولية طفليه ورفض رؤيتهم، وعاش حياته وتزوج باخري، وتركني معلقة، ورفضه الإنفاق علي رغم يسار حالته المادية وفقاً للتقارير والمستندات وتحريات الدخل، ليختفي وينتقل برفقة زوجته إلي محافظة أخري ويتركني علي ذمته، وعندما حاولت الحصول على الطلاق منه رفض رغم أنه لا ينفق عليهم".

وأشارت الزوجة:" عائلة زوجي اقتحموا منزل الزوجية، وأستولوا علي كل محتوياته من منقولات ومصوغاتي ومتعلقاتي الخاصة، وطردوني برفقة الأطفال الصغار، وواصلوا تهديدي، وحاولوا إجباري على توقيع تنازل عن حقوقى".

يذكر أن القانون حدد شروط للحكم بأن تصبح الزوجة ناشز، وذلك إذا امتنعت الزوجة دون سبب مبرر عن طاعة زوجها، وإذا لم تتعرض الزوجة على إنذار الطاعة خلال 30 يوم، عدم إقامتها دعوى الطلاق أو الخلع، أن لا تثبت أن بيت الطاعة غير ملائم وبعيد عن الآدمية أو مشترك مع أم الزوج أو شقيق الزوج.