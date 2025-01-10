رئيس مركز ومدينة أرمنت يبحث مشكلة مقطورات قصب السكر قبل بدء الموسم رسمياً

الأقصر – أحمد مرعى

عقد العميد أحمد الهواري، رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب الأقصر، اجتماعاً مع المسئولين بمصنع سكر أرمنت والقيادات الشعبية بمركز أرمنت، لمناقشة مشكلة مقطورات قصب السكر، وذلك لتحسين خدمات نقل قصب السكر والحد من الحوادث المتكررة نتيجة زيادة عدد المقطورات على الطرق، وذلك بحضور كلا من المهندس مروان سعد شبيب مفتش مصانع سكر أرمنت، وحسن الدردير وكيل مفتش مصانع سكر أرمنت، وعبد الرحيم زيدان المدير المالى والادارى بالمصنع، والقيادات الشعبية بمركز أرمنت ومدير المرافق بالمركز.

وقد تم خلال الاجتماع الاتفاق على أن يتم دخول مقطورات القصب من كوبري الخشب ويكون الخروج من كوبري علي جرب، حتى لا يحدث تكدس للمقطورات على الطرق بالمدينة خلال بدء الموسم، وأن يتم وضع استيكرات على المقطورات وعدم وقوف جرارات ومقاطير القصب على الطريق السريع، كما اقترح الحضور بعض الحلول والاقتراحات التي تساعد في حل مشكلة المقطورات بتمهيد وتسوية الطريق الموازى للنيل من أرمنت للمحاميد خاصة الأجزاء الغير ممهدة، كما تم مناقشة الأدخنة المنبعثة من المصنع والتى تؤدي إلى زيادة نسبة تلوث الهواء بوضع فلاتر حتى تقل نسبة التلوث .

وكان قد شهد مصنع سكر أرمنت غرب محافظة الأقصر، تنظيم إحتفالية قبل إطلاق إشارة البدء لموسم حصاد وعصير قصب السكر رسمياً للعام الجديد 2025، وذلك بناءاً على تعليمات المهندس صلاح فتحي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية المصرية، حيث أعلن المهندس صلاح فتحي، العضو المنتدب التنفيذي لشركة السكر والصناعات التكاملية بمصر، عن مواعيد تشغيل كافة المصانع في موسم سكر القصب للعام الحالي، مشيراً إلى أن أول مصنع بدأ موسم القصب في العام الجديد 2025 هو مصنع أبوقرقاص، وسوف يليه مصنع أرمنت يوم 10 يناير الجاري، ثم مصانع قوص وكوم أمبو وإدفو يوم 15 يناير الجاري، ومصنع نجع حمادي في 20 يناير، يليها مصانع جرجا ودشنا في بداية فبراير المقبل.