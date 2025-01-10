خارجية الصين عن انتشار فيروس HMPV: موجود منذ 60 عاما والعدوى محدودة

كتبت رباب فتحى

رد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوه جيا كون، في مؤتمر صحفي اليوم على التقارير التى تفيد بوجود زيادة في حالات الإصابة بالفيروس الرئوي البشري (HMPV) في الصين، وقال إن التهابات الجهاز التنفسي تميل إلى الوصول إلى الذروة خلال فصل الشتاء في نصف الكرة الشمالي، وتعد فيروسات الأنفلونزا من مسببات الأمراض الشائعة.

وأكد -وفقا لما وزعته سفارة الصين اليوم- أن النطاق العام وكثافة الأمراض المعدية التنفسية في الصين أقل من العام الماضي.

وأضاق فيما يتعلق بالفيروس الرئوي البشري (HMPV) أنه فهو ليس فيروسًا جديدًا مشيرا إلى أنه ينتشر بين البشر منذ 60 عامًا على الأقل، وهو فيروس شائع يسبب التهابات الجهاز التنفسي العلوي، عدوى HMPV محدودة ذاتيًا.

ورد على التقارير عبر الإنترنت حول كونه فيروسًا غير معروف قائلاً: إن وصف هذا الفيروس الشائع بأنه "غير معروف" لا يتوافق مع العلوم الأساسية ويثير في الأساس الترويج للخوف.

وتابع: تأخذ الحكومة الصينية على محمل الجد صحة مواطنيها والرعايا الأجانب في الصين، حيث اتخذت السلطات المختصة والوكالات الفنية في الصين خطوات استباقية لتنفيذ المراقبة الخافرة لمختلف الأمراض المعدية التنفسية الحادة وأصدرت نتائج المراقبة. لقد أخبر خبراء مكافحة الأمراض الصينيون الجمهور في مناسبات متعددة بكيفية اتخاذ خطوات وقائية قائمة على العلم. كما تظل الصين ومنظمة الصحة العالمية على اتصال وثيق ومنتظم وتتبادلان المعلومات في الوقت المناسب بشأن أمراض الجهاز التنفسي.

وأضاف: سنواصل القيام بما هو ضروري ونبذل قصارى جهدنا للتأكد من أن السفر في الصين مريح وآمن وملائم لكل من الصينيين والأجانب. ومن المهم أيضًا أن يبذل الجميع جهدًا مشتركًا من أجل الصحة الشخصية والعائلية.