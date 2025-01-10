حرائق لوس أنجلوس.. مصرع 10 أشخاص وتدمير 10 آلاف منزل خلال 48 ساعة.. صور

كتبت : نهال أبو السعود

دمرت أكبر حرائق غابات في لوس أنجلوس الأمريكية ما لا يقل عن 10 آلاف منزل ومبنى، وقتلت 10 أشخاص حتى الآن، وطلب المسئولون من السكان الإستجابة لأوامر الإخلاء بعد اشتعال الحريق وانتشاره سريعا، وفقا لوكالة اسوشيتد برس.

وقالت عمدة لوس أنجلوس كارين باس: "نتوقع أن ينتشر هذا الحريق بسرعة بسبب الرياح العاتية"، مرددة التوقعات التي دعت إلى اشتداد الرياح مساء الخميس حتى صباح الجمعة.

جاءت الأوامر في الوقت الذي أعلن فيه مسؤولو مقاطعة لوس أنجلوس أن حريق إيتون بالقرب من باسادينا الذي بدأ ليلة الثلاثاء أحرق أكثر من 5000 مبنى يشمل المنازل والمباني السكنية والشركات والمباني الخارجية والمركبات وفي الغرب في باسيفيك باليساديس، دمر أكبر الحرائق المشتعلة في منطقة لوس أنجلوس أكثر من 5300 مبنى.

تقع جميع حرائق لوس أنجلوس الكبيرة التي اندلعت هذا الأسبوع في المنطقة في شريط يبلغ طوله حوالي 25 ميلاً (40 كيلومترًا) شمال وسط المدينة، مما أدى إلى نشر شعور بالخوف والحزن في ثاني أكبر مدينة في البلاد.

احترقت خمس كنائس على الأقل، ومعبد يهودي، وسبع مدارس، ومكتبتان، وحانات، ومطاعم، وبنوك، ومحلات بقالة ولم تصدر الحكومة بعد أرقامًا عن تكلفة الأضرار أو تفاصيل حول عدد المباني التي احترقت.

وأخمدت أطقم الإطفاء حريقًا في هوليوود هيلز ، مما سمح برفع عملية الإخلاء يوم الخميس ولا يعرف مسؤولو الإطفاء بعد سبب الحرائق لكنهم يحققون بنشاط.

وكان ما لا يقل عن 180 ألف شخص تحت أوامر الإخلاء، وقد دمرت الحرائق حوالي 117 كيلومترًا مربعًا أي ما يقرب من حجم سان فرانسيسكو، يعد حريق باليساديس بالفعل الأكثر تدميراً في تاريخ لوس أنجلوس.



رجال الانقاذ وسط النيران



محاولة السيطرة على حرائق لوس انجلوس



اثار حرائق لوس انجلوس



حرائق لوس انجلوس