جريمة مروعة تهز ليبيا.. زوجة تستعير من جارتها كلاشنكوف وتقتل زوجها

وكالات

أعلنت الأجهزة الأمنية فى ليبيا، إلقاء القبض على امرأة قامت بإنهاء حياة زوجها بالرصاص فى مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرقى العاصمة طرابلس، حسبما ذكرت وسائل إعلام ليبية.

وفي التفاصيل، كشفت مديرية أمن ترهونة، أن دائرة مركز شرطة الداوون تلقت بلاغا عن قيام المدعوة (إ.ص.غ.د) مواليد 1977 ومهنتها ربت منزل، بقتل زوجها الذي يدعى (أ ع س ع) بواسطة سلاح نارى نوع كلاشنكوف.

وأضافت المديرية أن الجانية قامت باستعارة السلاح المستخدم فى الجريمة من جارتها والذى يخص زوجها العسكرى المتقاعد، ما يجعل الجارة أمام القانون متورطة فى الواقعة.

وبحسب ما تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى فإن الدافع وراء الجريمة هو إقدام الزوج المجنى عليه بالزواج من امرأة أخرى دون موافقة زوجته الأولى.

وأكدت مديرية الأمن أن الأجهزة الأمنية تحركت على الفور وقامت بضبط الجانية والمتهمة الأخرى، وتمت إحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.