توزيع 373 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

البحيرة -ناصر جودة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة القيادات التنفيذية ،بدعم كافة المبادرات الوطنية التى تستهدف توفير سبل الحياة الكريمة للمواطنين، وخاصه مع دخول فصل الشتاء.

وأضافت حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بجميع قرى ومراكز المحافظة.

وفى هذا السياق ،شهد مركز أبو المطامير بالبحيرة توزيع عدد 373 كرتونة مواد غذائية و300 لحاف على عدد من الأسر المستحقة ، وذلك ضمن حملة "ستر ودفا"، والتي تنظمها جمعية الأورمان.

ويأتى ذلك فى إطار التزام الدولة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز مفاهيم التضامن الاجتماعي، بما يحقق رؤية مصر 2030.