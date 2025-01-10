تنظيم جلسات الدوار بقري أبو الريش فى أسوان ضمن مبادرة بداية

أسوان- صلاح المسن

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بمواصلة تنظيم برنامج جلسات الدوار للتوعية المجتمعية ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية داخل القرى والنجوع المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة )، تحت مظلة المبادرة الوطنية (بداية جديدة لبناء الإنسان) والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحسين جودة الحياة وخلق أجيال جديدة قادرة على الإبداع والإبتكار بإستخدام آليات التكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان" في تصريحات صحفية" بأن الفعاليات تم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وإستهدفت 150 سيدة ورجل وطفل من أهالى قرى أبو الريش وبهاريف والكوبانية بمركز أسوان .

وأشارت مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بأسوان، إلى أن برنامج جلسات الدوار يهدف إلى رفع الوعى المجتمعى بقضايا السكان والصحة الإنجابية وزواج القاصرات، علاوة على ختان الإناث والتربية السليمة والتعليم الجيد للأبناء وغيرها من الموضوعات التى تهدف إلى دعم محاور التمكين الاقتصادى والثقافى والاجتماعى للمرأة ولباقى أفراد الأسرة.



