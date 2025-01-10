تنطلق غدًا.. مواعيد امتحانات الترم الأول لتلاميذ ابتدائى فى الجيزة

كتبت – مرام محمد

يبدأ طلاب صفوف المرحلة الابتدائية بمحافظة الجيزة، غدًا السبت 11 يناير 2025، أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025، وذلك حسب ما أعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة.

ويوضح "اليوم السابع" فى السطور التالية مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب صفوف (الثالث، والرابع، والخامس، والسادس) الابتدائى.

- الصف الثاني والثالث (فصل واحد) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأحد 12/1/2025.

- الصف الثالث الابتدائي (عام) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الثلاثاء 14/1/2025.

- الصف الرابع الابتدائي (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) تبدأ السبت وتستمر حتى السبت 11/1/2025 إلى الأربعاء 15/1/2025.

- الصف الخامس الابتدائي (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف السمع) والسابع (صم، ضعاف سمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.

- الصف السادس الابتدائي (عام ، فصل واحد، مكفوفين، صم وضعاف سمع) والثامن (صم، ضعاف سمع) تبدأ السبت 11/1/2025 وتستمر حتى الأربعاء 15/1/2025.