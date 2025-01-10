تعليم الوادي الجديد: بدء امتحانات صفوف النقل غدا واتخاذ كافة إجراءات ضمان السرية

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

تستعد مديرية التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، غدا السبت، لبدء ماراثون امتحانات صفوف النقل بالمراحل التعليمية، من الثالث الابتدائى وحتى الثاني الثانوي العام والفنى، حيث جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات وتنفيذ الإجراءات المعتادة والمنظمة لأعمال سير الامتحانات بكافة لجان الامتحانات طبقا للقرارات الوزارية واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، مع اتخاذ كافة الإجراءات لضمان سرية الامتحان، وكذلك الالتزام بكافة المعايير والتوجيهات الوزارية الخاصة بالامتحانات وكذلك تطبيق نظام عزل المراقبين عن أقاربهم الطلاب من الدرجة الأولى أو الثانية، وذلك لأول مرة فى صفوف النقل حيث يتم استبعاد أى مراقب يثبت قرابته لأحد الطلاب إلى لجنة أخرى تحقيقا لمبدأ العدالة والشفافية.

وعقد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد، اجتماعا موسعا، بحضور سمير طاهر مدير عام التعليم العام، مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة وموجهى أوائل المواد الدراسية المختلفة بالإدارات عبر شبكة الفيديو كونفرانس، وذلك فى إطار الاستعداد والجاهزية لامتحانات الفصل الدراسى الأول، إلحاقا للخريطة الزمنية المعتمدة للعام الدراسي 3024/ 2025، وشدد على ضرورة تكاتف الجهود وبذل مزيد من العطاء لضمان استقرار أعمال الامتحانات ومرورها بأمن وسلام.

وكان اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل بالمرحلة الابتدائية والإعدادية، والمدارس الفنية (تجاري - زراعي -صناعي)، ومنظومة الفصل الواحد، ومدارس الأمل للصم وضعاف السمع، وكذا الشهادة العامة الإعدادية للتعليم العام واللغات ومدارس التربية الخاصة والمهني وذلك بجميع الإدارات التعليمية الخمس.

ووجّه المحافظ بحسن الاستعداد والجاهزية لاستقبال فترة الامتحانات راجيًا لجميع الطلاب التوفيق، واتباع كافّة الإجراءات المنظمة لأعمال سير الامتحانات طبقا للقرارات واللوائح المنظمة، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرية الامتحان، مؤكدًا أنه تم مراعاة عدم عقد أية امتحانات أيام أعياد الأخوة الأقباط خلال شهر يناير.