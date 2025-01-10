تعليمات وكيل تعليم دمياط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول

دمياط -هيثم مراد

أصدر الدكتور ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، تعليمات مشددة بشأن ضبط اللجان لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الاول، والتى ستنطلق غدا داخل مدارس المحافظة.

وأجرى وكيل تعليم دمياط جولة تفقدية لمتابعة تجهيزات اللجان، إضافة إلى متابعته استعدادات الادارات التعليمية داخل المحافظة لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وجاءت تعليمات وكيل تعليم دمياط بشأن لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول كما يلي..

- الحضور بالزي المدرسي الرسمي قبل بداية الامتحان بنصف ساعة.

- مراجعة جداول الامتحانات يوميًا للتأكد من المادة التي يتم أداء الامتحان فيها.

- حظر إدخال الهواتف المحمولة إلى اللجان.

- استخدام القلم الأزرق الجاف فقط في الإجابة.

-الالتزام بالهدوء وعدم إثارة أي نوع من الشغب.

-التأكد من كتابة البيانات بدقة على ورقة الإجابة.

- منع دخول أولياء الأمور إلى المدرسة أثناء سير الامتحانات.

وتستعد محافظة دمياط لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل، والتى تنطلق غدا بمراحل التعليم الأساسي، على جانب آخر أعدت مديرية التربية والتعليم بدمياط غرفة عمليات مركزية لمتابعة سير الامتحانات، فضلا عن تشكيل لجان متابعة للمرور على كافة المدارس ومتابعة التزام اللجان الامتحانية بالتعليمات الوزارية المقررة.