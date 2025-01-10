تعرف على موعد برامون عيد الغطاس فى الكنيسة الأرثوذكسية

كتبت - بتول عصام

بعد الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، يكثر البحث عن موعد احتفال الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد الغطاس المجيد، ويحل عيد الغطاس المجيد في 19 يناير، وتحتفل الكنيسة بهذا العيد سنويًا تذكارًا لعماد السيد المسيح، وهو من الأعياد السيدية الكبرى، ويسمى بعيد بالغطاس لأن المسيح اقتبل فيه العماد بالتغطيس بالإجماع.

ويترأس قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مساء 18 يناير قداس عيد الغطاس المجيد بالكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، بمشاركة أساقفة الإسكندرية.

ويسبق الاحتفال بعيد الغطاس ما يعرف باسم "برامون " وتُعني كلمة برامون "الاستعداد" ويُطلَق هذا اللقب على اليوم الذى يسبق عيد الغطاس، وهي كلمة يونانية، وهو خاص بعيدي الميلاد والغطاس فقط، وبالنسبة لأيام البرمون، فإذا جاء العيد يوم الأحد يكون البرامون يومي السبت والجمعة، وإذا جاء العيد يوم الإثنين يكون البرامون أيام الأحد والسبت والجمعة، وإذا كان السبت أو الأحد ضمن البرامون يصامان بدون انقطاع، لكن لا يؤكل فيهما السمك، وبخلاف تلك الحالات يكون البرامون يومًا واحدًا.

وعن إقامة قداسات الميلاد والغطاس والقيامة ليلا، أوضح الأنبا بنيامين مطران المنوفية، في تصريح تليفزيوني له أن السيد المسيح ولد ليلا فجاء نور يضئ في الظلام، فالكنيسة استمرت ثلاثة قرون تحتفل بالميلاد والغطاس يوم واحد، ثم بعد ذلك تم فصلهما، وتم تحديد الميلاد 29 كيهك / 7 يناير، والغطاس (العماد) 11 طوبه 19 يناير، والغطاس يقام ليلا كما كان مع عيد الميلاد، ولكن السيد المسيح لم يعمد ليلا، أما بالنسبة للقيامة فالمسيح قام والظلام باق، لذلك يقام ليلا.