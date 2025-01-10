تعرف على مشروع مساكن الجلاء بالمنصورة بعد الانتهاء منه فى 10 نقاط

الدقهلية شريف الديب

بعد أن تم الانتهاء من مشروع تطوير مساكن الجلاء بالمنصورة، وبدء عمليه تسليم للشقق لأصحابها، وتحول المكان من منطقة عشوائية إلى مساكن متطورة حديثة به جميع الخدمات، وتمثل حياة كريمة للمواطنين به، تعرف عليها بعد تطويرها فى 10 نقاط..

1 - كانت عمارات الجلاء مساكن حكومية، تتبع حي غرب المنصورة، حصل عليها المواطنين بنظام حق الانتفاع

2- بعد مرور فترة زمنية كبيرة تدهور الأوضاع به وازداد المنطقة خطورة على الجميع بعد انهيار كل المرافق

3- قررت الحكومة إخلاء هذه العقارات نظرا لتهالكها، ما يمثل خطورة على قاطنيها، وقررت الحكومة صرف تعويضات مالية لتأجير وحدات سكنية بديلة، لحين انتهاء المشروع.

4- تم الاستعداد والتجهيز وبدأ العمل على تنفيذ مشروع تطوير أرض مساكن الجلاء، على مساحة 4 أفدنة



5- يتكون من عمارات سكنية، تتكون كل واحدة منها من دور أرضي و12 دورا علويا

6- بلغ إجمالى عدد الوحدات السكنية بالمشروع 720 وحدة فضلا عن 24 محلا لخدمة المواطنين

7- تم إقامة محطة رفع صرف صحي وموزع كهرباء للمنطقة لرفع الكفاءة

8- المحافظة قررت نقل مساكن الايواء بالمنطقة لبدء التطوير بالمساكن

9- صندوق التنمية الحضارية شارك في المشروع وإعادة تطوير أرض مساكن الجلاء

10- تم بدء تسليم الشقق لأصحابها على دفعات



مساكن الجلاء بالمنصورة (1)



مساكن الجلاء بالمنصورة (2)



مساكن الجلاء بالمنصورة (3)



مساكن الجلاء بالمنصورة (4)



مساكن الجلاء بالمنصورة (5)



مساكن الجلاء بالمنصورة (6)