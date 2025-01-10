تعرض ما لا يقل عن 46 جهة فى اليابان لهجمات إلكترونية باستخدام برامج ضارة

أحمد علوى

أفادت شركة الأمن السيبراني "تريند مايكرو" بأن ما لا يقل عن 46 جهة في اليابان، بما في ذلك بنوك ووكالات حكومية، تعرضت لهجمات إلكترونية يُرجح أنها استخدمت نفس البرامج الضارة منذ نهاية العام الماضي.

وشملت قائمة المستهدفين بالجهمات، شركة الخطوط الجوية اليابانية وبنوكا كبرى، حيث تعرضت لهجمات حجب الخدمة، التي يتم فيها إغراق الشبكات بالبيانات من مصادر متعددة خلال فترة قصيرة؛ مما يؤدي إلى توقف الخدمات مؤقتًا.

وقالت الجمعية اليابانية للأرصاد الجوية، إنها تعرضت - الأسبوع الماضي - لهجوم سيبراني؛ جعل موقعها الإلكتروني غير متاح لأكثر من تسع ساعات.

ووقع هجوم مماثل - يوم /الأحد/ الماضي - أثر على نسختي الموقع الإلكتروني والتطبيق الخاص بالموقع واستغرق أكثر من سبع ساعات لحله.