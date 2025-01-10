ترامب يهاجم الادعاء فى قضية الممثلة الإباحية: حملة للإضرار بسمعتى

كتبت : نهال أبو السعود

بدات جلسة النطق في الحكم بقضية ترامب والممثلة الإباحية منذ قليل، وقال المدعي العام جوشوا شتاينجلاس إنهم يوصون بعقوبة الإفراج غير المشروط، وقال: "أشار سيادتكم -القاضي خوان ميرشان- إلى ميل لفرض الإفراج غير المشروط في ظل جميع ظروف هذه القضية، وهذا الموقف الفريد ووضع المتهم كرئيس منتخب، يوصي الناس بعقوبة الإفراج غير المشروط".

ولخص المدعي العام جوشوا شتاينجلاس القضية بإيجاز وقال: "كان حكم هيئة المحلفين في هذه القضية بالإجماع وحاسمًا ويجب احترامه"، وأشار إلى أن الجرائم التي أدين بها ترامب يمكن أن تأتي مع حكم بالسجن أو عقوبات أخرى دون السجن.

على الجانب الاخر، يدافع محامي دونالد ترامب تود بلانش الآن عن الرئيس المنتخب، قائلاً إنه لا يتفق مع المدعين العامين، وتابع: "أنا أختلف بشدة مع الكثير مما قالته الحكومة للتو عن هذه القضية، وعن شرعية ما حدث في قاعة المحكمة أثناء المحاكمة، وعن سلوك الرئيس ترامب في محاربة هذه القضية".

وقال الرئيس المنتخب ترامب في كلمته للقاضي: "لقد كانت هذه تجربة مروعة للغاية .. أعتقد أنها كانت انتكاسة لنيويورك ونظام المحاكم في نيويورك. هذه قضية لم يرغب ألفين براج في رفعها"ـ وأضاف: "لقد كانت حملة شعواء سياسية، وكان الهدف منها الإضرار بسمعتي".

القضية المعروفة إعلاميا بـ "أموال الصمت" ادين ترامب فيها بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة أفلام إباحية تدعي ستورمي دانيالز قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، للتستر على علاقة مزعومة جمعتهما قبل عقد من الزمان والتي نفاها الرئيس المنتخب، ويقول إنه لم يحدث أي شيء بينهما، ويزعم أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة وهمية لمحاولة إلحاق الضرر به.



