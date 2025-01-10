ترامب يتقدم بـ"طلب اللحظة الأخيرة" لإلغاء قضية أموال الصمت.. والقضاء يرفض

كتبت : نهال أبو السعود

رفضت المحكمة العليا الامريكية طلب من الرئيس المنتخب دونالد ترامب تقدم به في اللحظة الأخيرة، لوقف الأحكام الجنائية في قضية أموال الصمت المتهم فيها بدفع أموال لشراء صمت الممثلة الإباحية ستورمي دانيالز للتستر على علاقة جمعتهما خلال تحضيراته لحملته الرئاسية عام 2016.

ووفقا لشبكة إن بي سي، أكدت المحكمة أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب سيواجه الحكم في القضية بوقته.

أشارت وكالة اسوشيتد برس إلى أن ترامب حقق سابقة تاريخية جديدة بعد النطق بالحكم ، فسيكون أول رئيس سابق أو رئيس منتخب يدان بارتكاب مخالفات جنائية رغم أن القاضي المعني بالقضية خوان ميرشان أعلن سابقا أنه لا يخطط لمنح ترامب وقت في السجن او إخضاعه لفترة مراقبة.

وكتب ترامب يوم الخميس على موقع Truth Social فيما يتعلق بقرار المحكمة العليا: "أقدر الوقت والجهد الذي بذلته المحكمة العليا للولايات المتحدة في محاولة معالجة الظلم الكبير الذي لحق بي من قبل القاضي بالإنابة المتضارب للغاية، والذي لم يكن ينبغي السماح له بمحاكمة هذه القضية" في إشارة الى ميرشان.

وتابع: "صرح كل باحث قانوني، بشكل لا لبس فيه، أن هذه قضية لم يكن ينبغي رفعها أبدًا. لم تكن هناك قضية ضدي. بعبارة أخرى، أنا بريء من جميع التهم المزيفة التي اختلقها القاضي. لم يكن هذا سوى تسليح نظام العدالة لدينا ضد خصم سياسي. ولم يحدث شيء من هذا القبيل في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا ينبغي السماح بحدوثه مرة أخرى. وحتى يومنا هذا، أصدر هذا القاضي شديد التورط في السياسة والفساد أمراً بمنعي من الحديث، وهو ما يحرمني من حقي الذي يكفله لي التعديل الأول من الدستور في الحديث عن جوانب بالغة الأهمية في هذه القضية. ومن أجل كرامة الرئاسة، سأستأنف هذه القضية، وأنا على ثقة من أن العدالة سوف تنتصر. ولن تشتت انتباهنا بقايا حملات مطاردة الساحرات التي تشن ضدي، في حين نتحد ونجعل امريكا عظيمة مرة أخرى!"

القضية المعروفة إعلاميا بـ "أموال الصمت" ادين ترامب فيها بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية تتعلق بدفع أموال مقابل الصمت لممثلة أفلام إباحية تدعي ستورمي دانيالز قبل وقت قصير من انتخابات عام 2016، للتستر على علاقة مزعومة جمعتهما قبل عقد من الزمان والتي نفاها الرئيس المنتخب، ويقول إنه لم يحدث أي شيء بينهما، ويزعم أن خصومه السياسيين قاموا بتلفيق محاكمة وهمية لمحاولة إلحاق الضرر به.