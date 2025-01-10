تحصين وكشف وعلاج أكثر من 12 ألف رأس ماشية وطيور بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، أعمال القوافل البيطرية العلاجية المجانية، للتحصين والكشف على رؤوس الماشية والدواجن ومقاومة الأمراض والتي بلغت أكثر من 12 ألف حالة، وتقوم بتنفيذها مديرية الطب البيطري بهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض، وأكد أن الدولة توفر جميع أشكال الدعم اللازم لتنمية والحفاظ على الثروة الحيوانية بإطلاق القوافل المجانية في جميع مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وأكد محافظ الدقهلية، تضافر كافة الجهود والتعاون والتنسيق بين مديرية الطب البيطري والوحدات المحلية للمراكز والمدن لتوفير الدعم اللازم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وأشار إلى أهمية التوعية الشاملة لأصحاب رؤوس الماشية بالحملة وسرعة تحصين الحيوانات ورؤوس الماشية.

من جهته أوضح الدكتور السيد الحسنين مدير مديرية الطب البيطرى بالدقهلية، أن أعمال التحصين والكشف التي جرت في جميع الوحدات البيطرية بالمحافظة خلال أسبوع شملت، علاج 2331 رؤوس ماشية وأبقار وأغنام وماعز ودواب، و1951 تحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، و 1116 تحصين ضد حمى الثلاثة أيام، وكشف وعلاج 7180 من الطيور، وذلك لمنع الإصابة بالأمراض ومكافحة العدوى وتشمل الحملة التحصين والكشف والعلاج لرؤوس الماشية والأغنام والأبقار والجاموس والطيور وأشعة السونار بالاضافة إلى التلقيح الاصطناعي.

وتقوم مديرية الطب البيطري بمراقبه أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وعقدت 70 ندوة إرشادية استفاد منها 1350 مواطن من خلال لجان الإرشاد بالمديرية التي تقوم بتوعية المواطنين من خطورة الأمراض الوبائية وأهمية التحصين ضد مختلف الأمراض.



