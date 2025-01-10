اليوم السابع
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الجمعة، 10 يناير 2025 02:51 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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بولندا تعلن إغلاق قنصليتها فى لوس أنجلوس بسبب حرائق الغابات

الجمعة، 10 يناير 2025 02:39 م
بولندا تعلن إغلاق قنصليتها فى لوس أنجلوس بسبب حرائق الغابات حرائق لوس انجلوس
أحمد علوى

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أعلنت وزارة الخارجية البولندية اليوم الجمعة تعليق عمل قنصليتها في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية؛ بسبب حرائق الغابات التي أسفرت عن مصرع عشرة أشخاص وتشريد الآلاف.


وأوضحت الوزارة - حسبما ذكر راديو بولندا في نشرته الناطقة بالإنجليزية - أن سبب تعليق العمل يرجع إلى الإغلاق المؤقت للمبنى الذي يضم القنصلية في مدينة لوس أنجلوس.. مشيرة إلى أنه تم إلغاء جميع المواعيد المقررة حتى إشعار آخر.


وكانت الرياح القوية قد أججت الحرائق التي اجتاحت آلاف الهكتارات من الأراضي وأجبرت عشرات الآلاف من الأشخاص على النزوح من منازلهم.. فيما حذر خبراء الأرصاد من أن الرياح يمكن أن تعصف بالمنطقة لعدة أيام وتتسبب في سقوط الأشجار واندلاع حرائق شديدة في المناطق التي لم تشهد أمطارا غزيرة منذ أشهر.







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بولندا

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لوس انجلوس

حرائق لوس انجلوس






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