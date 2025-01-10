الوطنية المصرية للتربية والعلوم تبحث آليات تعزيز التعاون مع مكتب اليونسكو بالقاهرة

محمد صبحى

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، أهمية الدور المحوري لمنظمة اليونسكو ومكاتبها الإقليمية، في ظل العلاقات التاريخية التي تربط مصر بالمنظمة الأممية والتي تمتد لأكثر من 75 عامًا. وأشار إلى الدور الهام الذي يقوم به مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة في خدمة المنطقة العربية في مجالات التربية، والعلوم، والثقافة، والمعلومات، والاتصالات.

وفي هذا الإطار، التقى الدكتور أيمن فريد، مساعد وزير التعليم العالي للتخطيط والتدريب والتأهيل لسوق العمل ورئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بالدكتورة نوريا سانز، مديرة مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة، والوفد المرافق لها من أعضاء المكتب، وذلك بمقر مبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

استعرض الدكتور أيمن فريد الرؤية الجديدة للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، مشددًا على أهمية محاور الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، موضحًا نقاط الالتقاء بين هذه الاستراتيجية وبرامج ومشروعات اليونسكو المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي، وتمكين الشباب، ونشر المعرفة، والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما أشار إلى التطور الكبير الذي يشهده قطاع التعليم العالي في مصر، وإلى الدور البارز لبنك المعرفة المصري، ونشأة الجامعات الجديدة، مثل الجامعات الأهلية وفروع الجامعات الدولية، التي تقدم برامج تعليمية متطورة وذات جودة عالية، تسهم في بناء بيئة محفزة للإبداع وتلبية احتياجات سوق العمل المتطور.

وأوضح مساعد الوزير أن مصر تضم حاليًا 12 جامعة تكنولوجية تقدم برامج دراسية حديثة متوافقة مع متطلبات سوق العمل، مشيرًا إلى المبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية" التي تهدف إلى تحقيق طفرة تنموية في مختلف الأقاليم الجغرافية بمصر وتعزيز التعاون بين الجامعات المصرية ومجتمع الصناعة والأعمال والمؤسسات الإنتاجية.

وأشادت الدكتورة نوريا سانز، بالرؤية المستقبلية لمصر لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وكذلك جهودها في تطوير اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، مؤكدة حرص اليونسكو على دعم التعاون مع مصر في مختلف المجالات، وتوثيق العلاقات مع وزارة التعليم العالي واللجنة الوطنية المصرية، مشيرة إلى تقدير المنظمة لدور مصر التاريخي الرائد في خدمة مجالات التعليم والثقافة والعلوم في المنطقة.

وناقش الجانبان خلال اللقاء آليات تعزيز التعاون بين مكتب اليونسكو الإقليمي بالقاهرة واللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة في تنفيذ مشروعات مشتركة، وتنظيم ورش عمل، ودورات تدريبية، وندوات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية في قطاعات مختلفة تشمل التربية، الثقافة، العلوم، الاتصالات والمعلومات.

وتناول اللقاء مناقشة موضوعات ذات صلة، مثل حفظ التراث، دراسات وبحوث المياه، نشر المعرفة، زيادة عدد مدن التعلم، ومحو الأمية الرقمية. وتم التركيز على أخلاقيات استخدام الذكاء الاصطناعي في التعليم والبحث العلمي، والعمل على إنشاء كراسي يونسكو علمية جديدة بالجامعات المصرية. وتم الاتفاق على التعاون في إعداد دراسات شاملة حول مبادرات التعليم الرقمية، بما في ذلك بنك المعرفة المصري.

وحضر اللقاء الدكتورة وفاء الشربيني، مساعد الوزير للمنظمات الدولية ومشروعات التعاون الدولي، والدكتورة هالة عبد الجواد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون اليونسكو، والدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الإيسيسكو، والدكتورة سمية السيد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشؤون الألكسو.