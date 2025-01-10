المغرب يسجل رقما قياسيا ويستقبل 17.4 مليون سائح في 2024

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أكدت وزارة السياحة المغربية، أن عدد السياح الذين توافدوا على المغرب خلال عام 2024، وصل إلى 17,4 مليون سائح، مما يمثل خطوة نحو الهدف الذي توقعته خارطة الطريق المغربية لعام 2026 بشأن استقطاب الحركة السياحية .

وأوضحت الوزارة ،في بيان لها الخميس، أن عدد السياح ارتفع في العام الماضي بحوالي 20 %، أي بـ3 ملايين مقارنة بعام 2023.

ويعكس هذا التطور ارتفاع عدد السياح الأجانب بنسبة 23 % كي يصل إلى 8,8 ملايين سائح، وزيادة عدد المغاربة المقيمين بالخارج الذين زاروا المغرب بنسبة 17 % ليصل إلى 8,6 ملايين سائح، ومثل السياح الأجانب نسبة 51 % ومغاربة العالم نسبة 49 %.

وأوضحت وزارة السياحة المغربية ،خلال البيان، أن الرقم المحقق في العام الماضي ارتفع بنسبة 35 % مقارنة بعام 2019، مؤكدة على أن ذلك يعكس فعالية خارطة الطريق السياحية ويكرس موقع المغرب كأول وجهة سياحية في أفريقيا .

من جانبها، قالت وزيرة السياحة المغربية فاطمة الزهراء عمور، إن هذا الرقم القياسي، الذي يبلغ 17.4 مليون سائح، يعكس التقدم الكبير الذي يشهده المغرب، مضيفة أن "هذا الأداء الاستثنائي هو نتيجة لاستثمارات هادفة من الحكومة في هذا القطاع الحيوي للاقتصاد المغربي" .