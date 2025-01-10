المعاينة: مصرع شخص وإصابة 8 إثر انقلاب ميكروباص بسبب السرعة الزائدة بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت معاينة حادث دائرى البراجيل، أنه بسبب السرعة الزائدة لسائق الميكروباص اختلت منه عجلة القيادة، ثم انقلبت السيارة فى منزل الطريق الدائرى، ونتج عنه وفاة شخص وإصابة 8 آخرين، ونقلوا إلي المستشفي، وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

وكان حادث مرورى وقع نتيجة انقلاب سيارة ميكروباص، بالطريق الدائري بمنطقة البراجيل في الجيزة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، وإزالة آثار الحادث، وإعادة حركة السير لطبيعتها، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بالجيزة، يفيد وقوع حادث مروري، بالطريق الدائري في منطقة البراجيل.

انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين من خلال المعاينة انقلاب سيارة ميكروباص، مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 8 آخرين، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.