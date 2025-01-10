العليا الأمريكية تحكم على ترامب اليوم في "أموال الصمت".. ودونالد يهاجم القرار

كتبت : نهال أبو السعود

رفضت المحكمة العليا الامريكية في نيويورك طلب الرئيس المنتخب دونالد ترامب بتأجيل الاجراء ما فتح الطريق للحكم عليه قبل أيام قليلة من تنصيب ترامب في 20 يناير الجارى.

وقالت المحكمة في قرار بأغلبية خمسة أصوات مقابل أربعة أن الحكم في قضية الممثلة الإباحية المعروفة إعلاميا بـ "أموال الصمت" من المقرر النطق به اليوم الجمعة.

وبحسب شبكة سي ان ان، امر القاضي خوان ميرشان، قاضي نيويورك الذي أشرف على محاكمة ترامب بالحكم في القضية صباح الجمعة لكنه أشار إلى أن ترامب لن يواجه عقوبة بالسجن.

في بيان موجز ، قالت المحكمة إن بعض مخاوف ترامب يمكن التعامل معها في المسار العادي للاستئناف كما استنتجت المحكمة أن العبء الذي سيفرضه الحكم على مسؤوليات ترامب غير جوهري نسبيًا في ضوء نية المحكمة الابتدائية المعلنة بعدم فرض أي عقوبة.

كان طلب الرئيس المنتخب في المحكمة العليا الأمريكية استئنافًا غير عادي لأن القضاة نادرًا ما يتدخلون في قضية جنائية في الولاية قبل استنفاد جميع الاستئنافات في محاكم الولايات بالكامل، ولا يزال التحدي الأساسي لترامب لإدانته معلقًا، وزعم المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج أن المحكمة العليا ليس لديها اختصاص للنظر حتى في الطلب الطارئ لتأخير الحكم.

في ملف نهائي يوم الخميس، زعم ترامب أن القضية تنطوي على مخاوف ذات "أهمية وطنية كبيرة وأن الهيكل الدستوري والأمة" سوف يتضرران بشكل لا يمكن إصلاحه من خلال السماح للحكم بالمضي قدمًا"، وهاجم الرئيس المنتخب ميرشان بعد صدور قرار المحكمة العليا مساء الخميس وقال للصحفيين: "سنستأنف على أي حال، من الناحية النفسية فقط، لأنه بصراحة أمر مخز. إنه قاض لا ينبغي أن يكون في القضية لذا سأفعل ما عليّ فعله غدًا، يمكنهم الاستمتاع بخصمهم السياسي .. هذا طريق طويل قبل الانتهاء".

أدين ترامب في مايو بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية بشأن المدفوعات التي دفعها لمحاميه آنذاك مايكل كوهين لسداد مبلغ 130 ألف دولار تم دفعه لنجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز من أجل منعها من التحدث عن علاقة مزعومة قبل انتخابات عام 2016 ودفع ببراءته في القضية ونفى العلاقة.