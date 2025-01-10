العاهل المغربى يصدر أمرًا بالعفو عن 1304 أشخاص بمناسبة ذكرى وثيقة الاستقلال

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أصدر العاهل المغربى، الملك محمد السادس، أمرًا بالعفو عن 1304 أشخاص من المحكوم عليهم من طرف المحاكم المغربية؛ بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال لهذه السنة.



وأفاد بيان لوزارة العدل بأنه بمناسبة ذكرى تقديم وثيقة الاستقلال التى يحتفى بها فى 11 يناير كل عام، أصدر الملك محمد السادس أمره بالعفو على مجموعة من الأشخاص منهم المعتقلين ومنهم الموجودين فى حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف المحاكم المغربية وعددهم 1304 أشخاص.



وبلغ عدد المستفيدون من العفو الملكى من الموجودون فى حالة اعتقال 948 نزيلاً، حيث تم العفو مما تبقى من عقوبة الحبس أو السجن لـ 33 نزيلاً، والتخفيض من عقوبة الحبس أو السجن لـ 915 نزيلاً.



وبلغ عدد المستفيدون ممن هم فى حالة سراح 356 شخصًا، حيث تم العفو من العقوبة الحبسية أو مما تبقى منها لـ 62 شخصًا، والعفو من العقوبة الحبسية مع إبقاء الغرامة لـ 15 شخصًا، والعفو من الغرامة لـ 260 شخصًا، والعفو من عقوبتى الحبس والغرامة لـ 19 شخصًا.