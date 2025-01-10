الطقس اليوم الجمعة 10-1-2025 بمحافظة دمياط.. مشمس ومستقر

دمياط معتز الشربيني

شهدت مدن محافظة دمياط طقسًا مستقرا علي مدار اليوم الجمعة 10 يناير 2025، وتتراوح درجات الحرارة بين 14 درجة مئوية كحد أدنى و21 درجة مئوية كحد أقصى، وتهب الرياح الشرقية بسرعة تقدر بحوالي 16 كيلومترًا في الساعة، لا توجد توقعات بهطول الأمطار طوال اليوم.

تشهد حركة الصيد في عزبة البرج وبحيرة المنزلة استقرارًا، كما تسير عمليات الشحن والتفريغ بميناء دمياط بشكل طبيعي. وكذلك انتظام حركة التجارة والصناعة وانتظام سير السيارات علي الطرق السريعة .

ونظرًا للفارق بين درجات الحرارة في الصباح والمساء، تنصح هيئة الأرصاد الجوية بارتداء ملابس متعددة الطبقات للتكيف مع التغيرات الحرارية خلال اليوم.



